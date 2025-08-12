El Centro Cultural La Estación ofrece nuevos talleres

Desde la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos se informa que se encuentran abiertas las inscripciones para dos propuestas en el Centro Cultural La Estación.

Por un lado, se ofrece el Taller gratuito de Ilustración y Diseño Visual, dictado por Karen Montes de Oca, que se desarrollará todos los martes de 20 a 22 horas. Esta propuesta buscará brindar herramientas creativas para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el dibujo y el diseño.

Asimismo, se anuncian nuevos cupos disponibles para el Taller de Maquillaje, a cargo de Florencia Mohr, que se dictará todos los miércoles de 15:30 a 17:30 horas. En este espacio, los participantes podrán aprender técnicas y estilos adaptados a diferentes ocasiones.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en el Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320), de lunes a viernes de 8 a 22 horas o llamando al 431603.

