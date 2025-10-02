El Centro Cultural “La Estación” presenta su agenda de actividades

2 octubre, 2025

99
Desde el Centro Cultural La Estación se invita a la comunidad a participar de una variada agenda cultural que se desarrollará desde este viernes hasta el domingo inclusive, con talleres, muestras artísticas y la edición 2025 de la ExpoArt.

Viernes 3 de octubre
10:00 hs – Taller “Mostrar lo que hago”
Una propuesta de gestión para artistas visuales, coordinada por Paula Jaureguiberry y María Menegazzo del Ministerio de Arte de Tandil. La actividad está destinada a brindar herramientas de gestión cultural y acompañar a los artistas en la visibilización de su producción.

Lugar: Centro Cultural La Estación.

19:30 hs – Inauguración de la muestra “Reflejos”
Exposición de las obras realizadas por los alumnos de 6° año ARVIS de la EESN°1, quienes compartirán con la comunidad el fruto de su trabajo creativo.

Lugar: Sala de exposiciones del Centro Cultural La Estación.

Sábado 4 de octubre – EXPOART 2025
11:00 hs – Apertura de la muestra con expositores durante toda la jornada.
17:30 hs – Presentación de Dance Studio “Jannan”, dirigido por Jennifer González.
19:00 hs – Ballet de Danzas Españolas a cargo de Gisela Príncipe y Susana Fernández.
21:00 hs – Cierre de la jornada de expositores.

Domingo 5 de octubre – EXPOART 2025
11:00 hs – Apertura de expositores.
18:30 hs – Gran desfile.
19:30 hs – Presentación de Luciana Quiroga.
20:00 hs – Cierre de la jornada y de la exposición.

Importante

El evento contará con servicio de buffet a cargo del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte.

Todo lo recaudado será a beneficio del Centro de Día Caminemos Juntos.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita. Se invita a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero.

