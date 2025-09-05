El Centro de día Caminemos juntos celebró su 31º aniversario

5 septiembre, 2025 0

El Centro de Día Caminemos Juntos celebró 31 años de trayectoria institucional. En su portal, expresaron: “En 1992 emprendimos el camino, con firmes propósitos hacia un futuro mejor; tras caminar 31 años de aprender y crecer con constancia, hoy la meta es consolidar en el tiempo tantos esfuerzos y logros en pos de una Institución fuerte, con destacada capacidad de gestión que redunde en beneficio de las personas con discapacidad”.

Del evento formaron parte el Intendente Municipal, autoridades de APAD, familias y amigos. Compartieron diversas actividades realizadas en los talleres terapéuticos y aprovecharon la ocasión para saludar al Dr. Pablo Garate con motivo de su cumpleaños.

Volver