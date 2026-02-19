El Centro de Formación Laboral Nº 401 anuncia la inscripción a cursos 2026
Desde el Centro de Formación Laboral Nº 401 -Convenio CGT de nuestra ciudad, se informa que se encuentra abierta la inscripción de los cursos planificados para este 2026, los mismos buscan capacitar a los alumnos en diferentes familias profesionales para ayudar en la inserción laboral.
Entre los que aun cuentan con cupos están:
*Horticultor/a
*Operario Hortícola ( Copetonas)
*Marroquinero
*Tapicero
*Petisero/a
*Tornero/a
*Colocadora/or De Revestimientos Con Base Húmeda
*Armador/a Y Montador/a De Paneles Y Cielorrasos De Placas De Roca De Yeso
*Soldador/a Básico
*Realizadora/or De Piezas Gráficas/Audiovisuales Para Redes Sociales
*Operador/a De Máquina Para La Confección Indumentaria
*Modelado E Impresión 3D
*portugués Para Turismo Nivel I
*Testing De Aplicaciones
*Auxiliar De Protocolo Y Ceremonial
*Organización De Eventos
Los cursos dictados son gratuitos y al finalizar se entrega un Certificado Oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Inscripciones y consultas: Betolaza 317 o teléfono 2983-430157.
También pueden ingresar a: https://cfl401tsas.online/