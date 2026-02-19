El Centro de Formación Laboral Nº 401 anuncia la inscripción a cursos 2026

19 febrero, 2026

Desde el Centro de Formación Laboral Nº 401 -Convenio CGT de nuestra ciudad, se informa que se encuentra abierta la inscripción de los cursos planificados para este 2026, los mismos buscan capacitar a los alumnos en diferentes familias profesionales para ayudar en la inserción laboral.

Entre los que aun cuentan con cupos están:

*Horticultor/a

*Operario Hortícola ( Copetonas)

*Marroquinero

*Tapicero

*Petisero/a

*Tornero/a

*Colocadora/or De Revestimientos Con Base Húmeda

*Armador/a Y Montador/a De Paneles Y Cielorrasos De Placas De Roca De Yeso

*Soldador/a Básico

*Realizadora/or De Piezas Gráficas/Audiovisuales Para Redes Sociales

*Operador/a De Máquina Para La Confección Indumentaria

*Modelado E Impresión 3D

*portugués Para Turismo Nivel I

*Testing De Aplicaciones

*Auxiliar De Protocolo Y Ceremonial

*Organización De Eventos

Los cursos dictados son gratuitos y al finalizar se entrega un Certificado Oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Inscripciones y consultas: Betolaza 317 o teléfono 2983-430157.

También pueden ingresar a: https://cfl401tsas.online/

