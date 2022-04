El Centro de Formación Laboral y Frigorífico Anselmo ofrecerán un curso de despostador

5 abril, 2022 Leido: 227

Mediante un convenio entre el Frigorífico Anselmo y el Centro de Formación Laboral, se pondrá en marcha el curso de despostador, un recurso humano muy requerido en el ámbito de la comercialización de carnes y que por esta razón permite una rápida salida laboral. El anuncio fue efectuado por Iván Ambrosius, regente del CFL; Antonio José Buchanan, gerente de Frigorífico Anselmo y Carlos Otero, directivo del CFL.

“Este curso tiene mucha práctica, el instructor será alguien que trabaja en el frigorífico, de manera que nos da la tranquilidad de que conoce muy bien el oficio, y se dictará en instalaciones del mismo frigorífico. Las inscripciones ya están abiertas en el Centro de Formación, de 8 a 22, y también se puede consultar por Facebook, por mail y al teléfono 430157, y se dictará dos veces por semana con clases de unas dos horas y media”, puntualizó Ambrosius. El curso está destinado a capacitar tanto a personal de la empresa frigorífica como a los interesados entre el público en general.

Un oficio muy buscado

“El frigorífico brinda trabajo pero también necesita de la comunidad para trabajar, y es una empresa de Tres Arroyos, por lo que requiere personal de esta ciudad. Por esta razón venimos trabajando para que se lleve adelante este curso, ya que es difícil conseguir en la industria tanto despostadores como charqueadores; el despostador es quien desarma la media res y separa el hueso de la carne, mientras que el charqueador trabaja el músculo y lo deja preparado para lo que la gente pide. No es una tarea sencilla, porque no es cuestión de cortar carne nomás: hay que saber por dónde cortar, ir por la veta, dejar el hueso lo más limpio posible por una cuestión de rendimiento, y además la persona lo hace parada todo el tiempo, con una temperatura de 8 a 10 grados para cuidar la inocuidad de la materia prima, y con cuchillos, que deben ser afilados correctamente. Es uno de los oficios más importantes de la industria, porque se trabaja con mucho volumen y se cuida mucho el rendimiento: el despostador es la persona que cuida ese número”, aseguró, por su parte, Buchanan.

Por estas razones, el gerente de Anselmo consideró fundamental que el curso se extienda más allá del propio personal de la empresa. “Sería muy interesante que se capacite gente, porque se puede dar que tenga trabajo en Anselmo o en cualquier otro lugar, es un recurso muy buscado. Un buen despostador se puede ir a trabajar en Alemania, Italia, es un oficio buscado y muy bien pagado en cualquier lugar”, consideró. La capacitación contempla también cuestiones sanitarias, habida cuenta que el trabajador operará sobre materia prima de consumo humano.

Finalmente, Otero remarcó la importancia de llevar adelante este curso como parte de la política del Centro de Formación Laboral de formar recursos para el trabajo. “Es muy importante además para nosotros articular no sólo con la parte educativa, sino también con las empresas, como ya ocurrió con la metalúrgica Aiello y ahora, como una oportunidad para los futuros y los actuales trabajadores, con el frigorífico Anselmo”, concluyó.

