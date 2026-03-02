El Centro de Jubilados de Reta avanza con paso firme hacia el sueño de la sede propia (audio)

2 marzo, 2026 3

En un dialogo con LU24, Miguel Albanese, impulsor del primer Centro de Jubilados de la localidad de Reta, brindó detalles sobre el notable crecimiento de la institución desde su fundación en el segundo año de la pandemia.

El proyecto, que nació con el objetivo fundamental de combatir el aislamiento de los adultos mayores en la zona, ha logrado consolidarse como un espacio de referencia gracias al trabajo mancomunado de una comisión directiva comprometida y el apoyo constante de la comunidad local.

Actualmente, el centro desarrolla sus actividades en un espacio provisorio cedido por la municipalidad, pero los esfuerzos están centrados en la construcción de un edificio definitivo en el terreno otorgado por la comuna. En ese sentido, los avances en el predio son significativos, ya que los propios integrantes de la comisión se encargaron del alambrado perimetral, el mantenimiento del terreno y la instalación de servicios básicos. Recientemente lograron concretar la perforación para el pozo de agua, la instalación de una bomba sumergible y la conexión del pilar de luz, dejando todo listo para que el próximo 10 de marzo se inicie la construcción de la platea de 80 metros cuadrados.

En cuanto al sostenimiento económico, la institución se financia de manera autogestiva debido a las actuales dificultades para articular subsidios con organismos nacionales como PAMI. El centro cuenta hoy con una base de aproximadamente 120 socios que abonan una cuota mensual de 2.000 pesos, ingreso que se complementa con la organización de rifas y comidas para recaudar fondos. Miguel destacó la excelencia de su equipo de trabajo, señalando que, a pesar de que cada integrante tiene sus ocupaciones personales, el compromiso con el centro es total.

Más allá del crecimiento edilicio, la vida social del centro es vibrante y diversa. Se dictan actualmente talleres de tejido, reciclado y estimulación cognitiva, además de fomentar la práctica del Newcomb, una disciplina de vóley adaptado que ha tenido un auge extraordinario y suma nuevos participantes diariamente. Con estas iniciativas, el Centro de Jubilados de Reta continúa fortaleciendo los lazos sociales en la comunidad y se posiciona como un ejemplo de resiliencia y gestión colectiva.

Volver