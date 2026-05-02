El Centro de Martilleros y Corredores públicos de Tres Arroyos hará su primera capacitación (audio)

2 mayo, 2026 203

El próximo sábado desde las 9:30 en la Cámara Económica de Tres Arroyos realizarán la primera capacitación del año para Martilleros públicos, organizada por el Centro de Martilleros y Corredores públicos de Tres Arroyos, Andrea Pérez su presidenta habló con LU 24:

“Nuestra idea es empezar el año capacitando a todos los martilleros, y estudiantes de nuestra ciudad, para la ocasión preparamos temas de interés común, por eso invitamos a todos los interesados”, resaltó.

“Contaremos con la presencia de tres disertantes y el Martillero Leonardo Amaya quien preparó un software inmobiliario, y los temas a tratar son: Sucesiones a cargo de la Doctora Milagros Morresi, Planos con el Arquitecto Emiliano Monsalvo y el Escribano Andrés Martínez hará referencia al proceso de escrituración”, detalló.

Por un tema de capacidad anticipó que “las inscripciones son limitadas, disponibles hasta el viernes por la tarde los interesados deben contactarse al 2983 – 646282 o 2983 – 544973, los Martilleros tendrán entrada sin costo, estudiantes y público en general deberán abonar 10 mil pesos”.

Sobre el Centro, mencionó “hace un año empezamos a funcionar y estamos muy contentos, contamos con el acompañamiento del colegio de Martilleros perteneciente a Bahía Blanca”.

“Tres Arroyos tiene 70 Martilleros colegiados, por eso teníamos la necesidad de formar este espacio para capacitarnos y perfeccionar nuestro trabajo”, finalizó.

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