(audio) El Centro de Monitoreo coordinó casi 700 intervenciones durante julio

5 agosto, 2026 93

Este dato refleja el funcionamiento permanente de un sistema que, desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Garate y de la mano del secretario de Seguridad Juan Apolonio, viene siendo fortalecido con más tecnología, mejor infraestructura y nuevos recursos para brindar respuestas más rápidas a los vecinos.

El secretario de Seguridad Juan Apolonio detalló que, de las intervenciones registradas en el último mes (lo que representó un incremento del 8,5% respecto a junio), 411 fueron canalizadas a través de la línea de Atención Ciudadana 147 y 285 mediante el sistema de emergencias 911.

Apolonio remarcó que este trabajo coordinado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad permite construir estadísticas técnicas para mapaear las zonas de mayor conflictividad.

Asimismo, el funcionario explicó que el nuevo convenio permite que el personal policial no pierda tiempo en llamadas que son puramente municipales (como asistencia de salud o reclamos menores), optimizando los recursos para que la Policía esté enfocada en la prevención del delito.

Estas cifras responden a una política pública sostenida orientada a una transformación integral del sistema de seguridad. En este sentido, se modernizó el Centro de Monitoreo con nueva infraestructura tecnológica y mejores condiciones laborales para el personal de vigilancia que cumple tareas las 24 horas.

Asimismo, se avanzó en la renovación del sistema de videovigilancia con tecnología de última generación, incorporando más domos y lectoras de patentes, nuevos móviles para la Patrulla Urbana y un fortalecimiento del trabajo conjunto con la Policía y las fuerzas que actúan en el distrito.

La inversión en seguridad busca dotar al Municipio de más herramientas para prevenir, actuar con rapidez y acompañar a los vecinos cuando lo necesitan.

Apolonio hizo hincapié en que el Centro de Monitoreo y la Patrulla Municipal operan de manera continua y que el éxito de la prevención depende del compromiso vecinal para alertar sobre autos o personas sospechosas.

Lucha contra el menudeo: Juan Apolonio destacó el impacto de los buzones antinarco

Consultado sobre el balance de los buzones antinarco, Juan Apolonio enfatizó que se trata de una política prioritaria fijada por el intendente Pablo Garate desde el primer día de gestión.

El secretario de Seguridad afirmó que, si bien la lucha contra el narcotráfico no se mide en términos de un “éxito” puntual sino de compromiso diario, los resultados obtenidos hasta el momento son sumamente importantes en el combate contra el narcomenodeo.

Apolonio resaltó el valor del anonimato que le ofrece esta herramienta al vecino para animarse a denunciar la venta de droga en su barrio.

Además, el titular de la cartera de Seguridad destacó el trabajo articulado que vienen realizando codo a codo con el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de investigación antinarcóticos locales para dar respuesta a cada una de las denuncias recibidas.

Para finalizar, Juan Apolonio renovó la invitación a toda la comunidad a involucrarse activamente utilizando los distintos canales disponibles, ya sea la línea 147, el 911, los buzones anónimos o sumándose a las capacitaciones del programa Ojos en Alerta (disponibles en formato virtual y presencial), recordando que la alerta temprana de los vecinos es la pieza clave para combatir la inseguridad en el distrito.

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