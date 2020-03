El Centro Municipal de Salud reprograma servicios

25 marzo, 2020 Leido: 302

En virtud de la reingeniería de recursos que está realizando el Centro Municipal de Salud para optimizar su funcionamiento y cuidar y proteger la salud de los tresarroyenses, se modifica la metodología de atención de los siguientes servicios:



• Medicina Preventiva: Se traslada a Calle Córdoba Nº 440 (Ex CPA) con ingreso independiente y exterior al Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos. La modalidad de atención que se dispuso será la siguiente:

Personas en tratamiento de VIH: Entrega de medicación: martes y viernes de 8.30 a 11 hs. Suspensión de turnos por carga viral y CD4, exceptuando los citados por el servicio de forma telefónica.

Personas con ITS en seguimiento serán citados por el servicio.

Solicitud de análisis de VIH y otras ITS y entrega de resultados a embarazadas sus parejas y aquellos que el servicio considere necesarios.

No se realizarán controles de rutina. Consultas al mail: [email protected] y al teléfono 2983-15382250 las 24 horas.

• Trabajo Social: El equipo de trabajadoras sociales, en atención a las problemáticas que puede presentar el aislamiento y la pérdida de salud en los usuarios del sistema a raíz de las diferentes necesidades que podrían presentarse en virtud de la pandemia y para facilitar el acceso a los servicios de salud y/o protección de derechos en una situación de enfermedad implementan una guardia de 24 horas abierta a la comunidad al teléfono 2983 15-645344 (no posee Whatsaap).

No acuda al servicio de emergencias sino le es indispensable

Desde el Centro de Salud se recuerda a la comunidad que no concurra al servicio de emergencias sino le es indispensable. Para las patologías de baja complejidad en adultos y niños serán atendidos en los Centros de Atención Primaria del Distrito.

En caso de enfermedad eventual, en menores de 15 años, la guardia de pediatría cuenta con profesionales de lunes a lunes de 8 a 12 horas y de 19.30 a 21.30 con acceso directo al sector sin turno previo.

El cumplimiento de las medidas enunciadas anteriormente resulta de vital importancia, ya que el cuidado de la salud es un trabajo conjunto y una obligación de todos.

Las medidas de restricción y la reprogramación de servicios estarán para consulta permanente en: www.centrodesalud.com.ar

Volver