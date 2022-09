El Centro Teatral Vásquez, un punto de encuentro que sigue vivo después de más de un siglo

16 septiembre, 2022 Leido: 61

Fundado en 1913, el Centro Teatral Vásquez nunca dejó de funcionar como un espacio de encuentro para la localidad. Y en este sentido, Cristina Palavecino -que recordó que el pueblo de Vásquez se fundó como muchos otros en torno al ferrocarril- evocó el nacimiento de la entidad, un 5 de octubre, vinculada fundamentalmente con una necesidad de los jóvenes de la época. Ahora, tras la etapa más compleja de la pandemia, está retomando sus actividades presenciales.

“El 14 de agosto tuvimos un encuentro precioso, con la participación de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves, que son los dos distritos que componen la particular traza del pueblo. La actividad comenzó con un concurso fotográfico, hubo visita guiada, cantores, almuerzo, y realmente fue una jornada hermosa”, aseguró Cristina.

Hoy Estación Vásquez tiene alrededor de 90 a 100 habitantes, pero llegó a los 1600 pobladores en otros tiempos. “El retiro de la ruta 3, que pasaba por el medio del pueblo, comunicaba con Tres Arroyos y Chaves y fue el camino de la expedición al sur de Roca, y posteriormente el cierre del ramal del tren, junto con la mecanización de la producción agropecuaria y la pérdida de empleo, motivaron que la gente se fuera del pueblo”, admitió Palavecino.

Entre fines de octubre y principios de noviembre organizarán uno de sus populares bailes. “Nos acompaña mucha gente, porque hay quienes no pueden salir a bailar porque no encuentran el lugar apropiado”, concluyó Cristina.

Volver