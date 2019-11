El Centro Vasco Hiru Erreka continúa celebrando sus 20 años con la gente

Patxi eta Konpania ha incluido a la ciudad de Tres Arroyos en su gira por la Argentina. El grupo de músicos del país vasco, propone música y baile para todas las edades, incluyendo a quienes no tienen experiencias previas en danzas vascas. La nueva propuesta se desarrollará este martes 5 de noviembre en La Siciliana, Av. Ituzaingó y Dorrego, a partir de las 19.30 hs. La entrada es libre y gratuita.



Proyección de película

El jueves 7, a las 20 hs, llega al Cine Tortoni la película DANTZA. La proyección contará con la presencia de su Director Telmo Esnal y su dantzari principal Gari Otamendi.

La obra, premiada en el Festival de San Sebastián 2017, una historia sobre el ciclo de la vida, de la lucha por la supervivencia. Donde el paso del tiempo se marca con el curso de la naturaleza. La danza es el lenguaje elegido para contarlo. La música acompaña las rutinas cotidianas. ¡La vida es ritmo! Temas universales, vestidos con una simbología particular, el de las danzas tradiciones; un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus gentes, mitos, costumbres.

La entrada es libre y gratuita, solicitando llevar, a quien lo desee, un alimento no perecedero, para ser entregado a distintas instituciones tresarroyenses.