El certamen pesquero es noticia en Clarín y en medios de todo el país

13 febrero, 2022 Leido: 769

“En busca de la corvina negra perfecta: locura por un torneo de pesca de 24 horas que reparte 20 millones de pesos”, titula Clarín hoy una nota de Mariano Gavira, y es solo una muestra de la amplia cobertura que el concurso organizado por el Club Cazadores tiene hoy en medios de todo el país, como el popular Crónica, el diario El Chubut y La Capital de Mar del Plata, entre otros.



“Dicen que se trata del concurso de pesca de mar abierto más grande de América. La playa de Claromecó (provincia de Buenos Aires) se transformó en un tendal de cañas, anzuelos, carnada en busca de la vedette: la tan ansiada corvina negra. Los pescadores compiten durante 24 horas por buscar a la más pesada y el primer premio no es nada despreciable: tres millones y medio de pesos”, dice la nota de Gavira.

“El desafío será pasar toda la noche a la espera del pez. El esfuerzo tiene su recompensa. La organización de este encuentro inigualable entrega más de 20 millones de pesos en premios en diferentes categorías. El principal, claro, es la pesca de la corvina más pesada, otro para quienes consigan la mayor cantidad de peso en variada, es decir en diferentes peces que no sean corvina. También habrá sorteos de electrodomésticos y hasta premios “verdes” para quienes recolecten la mayor cantidad de residuos acumulados en el transcurso de la jornada. La paridad de género también está presenta con un premio especial para las damas pescadoras.

“Hace seis décadas que el concurso es un clásico del verano en esa zona de playas amplias entre médanos desparramados y formaciones rocosas. Más de medio siglo que la villa balnearia ubicada en el partido de Tres Arroyos se prepara como Gualeguaychú para sus carnavales. O Mendoza para la vendimia. Pero sin tanto despliegue publicitario.

“Aun así, entre los más participantes hay pescadores que viajaron desde todos los rincones del país (y también desde otros países) para vivir esta experiencia de la corvina negra.

“Aquellos que viajan desde lejos llegan con anticipación. Algunos hace tres días que ya armaron sus campamentos a la espera del pitido de inicio desde la ubicación elegida. Cañas, conservadoras con carnada y con comida, parrillas, discos, reposeras, sombrillas, reparos, gazebos, carpas, frazadas. En las cajas de las camionetas 4×4 no entra nada más.

“El centro de operaciones es Claromecó, pero la prueba abarca 40 kilómetros hacia el este y hacia el oeste. “No se suspende por mal tiempo”, advierte la invitación del Club de Cazadores. Se hace o se hace.

“¿Qué pasa con los cientos de peces que se sacan del mar después de esta suerte de Lollapalooza de pescadores? La organización los congela y los reparte en algunas pescaderías de Claromecó. Luego con la plata recaudada por esas ventas, se dona a una escuela de la ciudad”, refleja Clarín en sus ediciones impresa y digital.

Volver