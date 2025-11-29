“La chape Fest” contado su por creadora tresarroyense (audio)

Belén Bona, tresarroyense, contó que el espacio de encuentro “ La Chape Fest” que creó y organiza suma cada vez más participantes, “es algo que surgió de otro evento, donde todos comentaban que habían “chapado” con alguien y ese fue el nacimiento de este evento”.

En la Chape Fest, si alguien quiere un beso, te da un ticket; si la persona acepta, se queda con esa tarjeta y proceden a besarse. “Tiene un tinte adolescente, con ese espíritu de volver al encuentro, al chape con el otro en situación de estar bailando. Salgamos de la virtualidad, del teléfono, y vengamos al encuentro real, a poner el cuerpo”, invita Belén, creadora de la fiesta.

“Hace tiempo que organizo distintos encuentros, post pandemia había una necesidad de verse cara a cara y salir de la virtualidad, y puse en marcha estos eventos de solteros donde con diferentes temáticas, siempre la idea es la socialización”, Belén sostuvo que se consolidaron noviazgos, salidas grupales de amigos, y lo mejor es poder compartir diferentes actividades como campamentos, diversión y sobre todo buena onda.

No descartó la posibilidad de realizar una de estas reuniones en Claromecó, “es algo que me gustaría hacer, participan personas de todo el país, inclusive tresarroyenses, y sería bueno concretar algo especial en la playa”.

Este tipo de eventos ha trascendido las fronteras, “nos va tan bien con este emprendimiento que tenemos una sucursal en España”, sostuvo Belu con mucho entusiasmo.

Para conocer un poco más de que se trata, quienes deseen participar pueden hacerlo a través de Instagram belencitaclub.ok o lachapefestdebelencita

