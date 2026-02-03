El chavense Rodrigo Auzmendi, nuevo refuerzo de Rosario Central
En una operación que rondaría los dos millones de dólares, el chavense Rodrigo Auzmendi se convirtió en nuevo refuerzo de Rosario Central.
Transferido desde Banfield, el equipo rosarino compró el 80% del pase en una operación donde, si bien la cifra no fue confirmada oficialmente, trascendió que se aproxima a los dos millones de dólares.
Rodrigo Auzmendi nació en Adolfo Gonsalez Chaves y tiene 25 años, pasó por las divisiones formativas de Plaza Colonia, Porto y Gimnasia y Esgrima La Plata, para luego recalar en San Marcos de Arica, donde hizo su debut profesional el 7 de mayo de 2022; también jugó en Motagua de Honduras y Banfield. Ahora se suma a Rosario Central donde jugará junto al Campeón del Mundo Ángel Di María.