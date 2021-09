El ciclismo suma interesados de todas las edades

La situación sanitaria por la que todos tuvimos que atravesar hizo que se valoren aún más una serie de actividades cotidianas relacionadas con el esparcimiento y la salud, entre las cuales salir a bicicletear tuvo que postergarse.

Claudio Flores, que mucho sabe del tema, dijo: “creo que la pandemia influyó para que la gente se escape del encierro y valore lo que es estar al aire libre, y la bicicleta fue una opción importante en ese sentido. Quien practica ciclismo comienza con una bicicleta de recreación hasta que de poco se incentiva y va sumando actividad a su rutina. Luego, como tenemos la suerte de que en Tres Arroyos hay competencias, también suman competitividad, el deporte ha crecido muchísimo, observas desde bicicletas muy chiquitas hasta de alta competición”.

Flores dijo que el costo de las bicicletas es variado, no se puede hablar de un valor determinado, pero hay muchas consultas, “el cliente de la bicicleta no tiene edad, muchos optan por un tema de salud, otros para crear el hábito saludable en los más chiquitos, otros por gusto, otros por competición, es decir que no tiene ni piso ni techo la actividad”.

Conocemos que Claudio Flores es competidor de ciclismo, y en ese sentido comentó que “arrancamos la temporada, ya corrí la primera fecha del Campeonato Provincial, en la ciudad de Ranchos, y obtuve el primer puesto en mi categoría, quedan siete fechas más”.

