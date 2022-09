El ciclista nómade estará hoy en la plaza San Martín

Oriundo de Ushuaia, Carlos Miguel Morales decidió cambiar de vida y subirse a una bicicleta, con la que desde hace 14 años recorrió seis veces la Argentina -a excepción de pueblos de la zona como Aparicio, El Perdido, Reta y Oriente- y tres Alaska, y luego de visitar a su madre en Mar del Plata como parte de su periplo actual, tiene previsto ir a Colombia.

“Mi idea es siempre compartir con la gente. Tengo el récord de permanencia en bicicleta, y decidí viajar de esta manera no tradicional que se convirtió en mi forma de vida. La gente me ayuda trayéndome cosas, en dinero sólo pido la colaboración de 10 pesos para hacer algunas reparaciones en la bicicleta, pero me resulta más valioso usar en mi camino lo que la gente me trae”, aseguró a LU 24.

Hoy estará en la plaza San Martín para quienes deseen acercarse y conocer su experiencia.

