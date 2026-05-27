El Circo Servian ya está en Tres Arroyos y debuta el viernes

27 mayo, 2026 60

Luego de 23 años, el Circo Servian vuelve a nuestra ciudad, y ya está desplegada la carpa esperando el debut en el predio de la Fiesta del Trigo, en Avenida del Trabajador y Matheu.

Cristian Servian, productor general del espectáculo, habló con LU 24 y dijo “tengo muchos recuerdos de nuestra anterior presencia en Tres Arroyos, ahora estamos trayendo un show muy impactante, con mucha tecnología, esperando poder compartirlo con toda la gente de Tres Arroyos y de toda la zona, con el público que seguramente recordará la infancia, cuando los traían al circo los padres o los abuelos”.

Nosotros siempre estamos unos diez días antes del debut para armar toda la infraestructura, dos escenarios, pantallas, tribunas y butacas; hay actos de cama elástica, de trapecios, de Power trucks, que cierran el espectáculo, y marcando también la historia de mi padre, interpretada por mi hijo de 14 años”.

Entre medio del show se cuenta la historia de mi padre, tiene que ver la música, también”, dijo y agregó que “es difícil estimular hoy día a los chicos, por la constante presencia de las pantallas en sus casas, pero se mantiene la magia igual que antes, porque entendemos que la tecnología es protagonista hoy día pero no es lo primordial sino que se dan un montón, una montaña de emociones, que permiten que los chicos dejen por una hora y media el celular y vean algo tan tradicional como el Globo de la Muerte”.

Tenemos que hacer todo en nuestro mundo, con los artistas que tienen una gran preparación, con muchas horas de ensayo, que tiene muchos detalles que atrapan al público, para nosotros es muy importante, por lo que estamos esperando al viernes a las 20:00 se abra el show”.

Además, el sábado habrá dos funciones, a las 17:00 y a las 20:00 y el domingo en el mismo horario “y no nos vamos a quedar mucho tiempo porque queremos ir a dos o tres ciudades antes de entrar a Buenos Aires para las Vacaciones de Invierno”, dijo.

Finalmente afirmó: “Servian es un circo atípico para la Argentina por todo lo que es la carpa y las inversiones que estamos haciendo constantemente, y con mucho orgullo podemos presentarlo en diferentes lugares, por lo que volver a Tres Arroyos es también importante; inauguramos una ticketera acá para comprar las entradas por la Web a través servantickets.com”.

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