El Círculo Médico de Tres Arroyos repudia la violencia contra profesionales en el Hospital Pirovano

Bajo el título “Repudio a la violencia”, el Círculo Médico de Tres Arroyos emitió un comunicado referido a los últimos hechos acontecidos en el Hospital Pirovano.

“Repudiamos la violencia en todas sus formas, pero mucho más esta forma de violencia traidora, vil y artera en la que el médico pone de sí todo su saber para tratar a un paciente y éste o su familiar devuelve sus atenciones con golpes o agresiones de cualquier tipo”, manifiestan, a la vez que sostienen que “el deber de tutela de la seguridad de los empleados corresponde a los empleadores; ellos deberán arbitrar los mecanismos necesarios para que los que deben velar por la salud de la población no terminen siendo víctimas de los que pretendemos cuidar. Solicitamos a las autoridades políticas y funcionarios de salud su inmediata intervención y puesta en funcionamiento de las medidas necesarias para prevenirla”.

El texto completo es el siguiente:

“Desde el Círculo Médico de Tres Arroyos REPUDIAMOS cualquier hecho de violencia y en particular los ejecutados contra médicos y personal de sanidad como el ocurrido recientemente contra la persona de un médico de nuestra institución en el Hospital Pirovano.

REPUDIAMOS la violencia en todas sus formas, pero mucho más esta forma de violencia traidora, vil y artera en la que el médico pone de si todo su saber para tratar a un paciente y este o su familiar devuelve sus atenciones con golpes o agresiones de cualquier tipo.

No es un hecho aislado, varios colegas han sido víctimas de estos sucesos sin que haya vistas de mejorar”.

“El deber de tutela de la seguridad de los empleados corresponde a los empleadores, ellos deberán arbitrar los mecanismos necesarios para que los que deben velar por la salud de la población no terminen siendo víctimas de los que pretendemos cuidar. Solicitamos a las autoridades políticas y funcionarios de salud su inmediata intervención y puesta en funcionamiento de las medidas necesarias para prevenirla”.

“Son agredidos en su trabajo los médicos, las enfermeras, los maestros, los policías, etc. Ocurre todos los días. Y parte de la sociedad justifica la violencia. Algo habrán hecho dicen… Pero la violencia en sus distintas formas y ámbitos, como de género, hacia los niños, ancianos, en el deporte no tiene justificativo. NO HAY VIOLENCIA JUSTA. Porque un día los que la ejercen o justifican van a estar del lado de las víctimas. Y aun así vamos a repudiarla. Nadie se lo tiene merecido.

Comisión Directiva - Círculo Médico Regional Tres Arroyos “