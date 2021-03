El Círculo Odontológico aclara que el pago del plus de $ 1500 depende de la cobertura de las obras sociales

El presidente del Círculo Odontológico Tres Arroyos, Dr. Adolfo Beato, ante consultas hechas por pacientes a LU 24, aclaró que el plus de alrededor de 1.500 pesos en las prestaciones que se cobra por el costo del Equipo de Protección Personal hay obras sociales y prepagas que lo contemplan y otras que no.

“Depende del contrato firmado que cada uno tenga con la obra social, hay odontólogos que no tienen convenios con algunas”, explicó. En ese sentido, dijo que dependiendo de eso puede ser que al paciente se le cubra el 100 por ciento del EPP, el 50 por ciento o nada. “Habría que fijarse en cada caso particular”, sostuvo.

Por otra parte, refirió que por la pandemia “ha sido un año muy atípico. Desde el punto de vista de los requerimientos profesionales fue sorprendente, si bien en un primer periodo la gente estuvo más resguardada cuando vio que se cumplían todos los protocolos comenzó a concurrir a los consultorios”.

“Son protocolos que encarecieron las visitas, felizmente así lo entendió la gran mayoría de las obras sociales sindicales, estatales y prepagas que contemplaron ese gasto extra que se requería, lo que también se debió a la suba excesiva de los insumos odontológicos: en febrero del año pasado una caja de guantes estaba alrededor de los 300/320 pesos y hoy no vale menos de 1.200 pesos”, aseguró. Y agregó que “se suma la situación de desabastecimiento: hay productos que estaban faltando y nosotros no sabemos el por qué”.

