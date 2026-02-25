El Club 1º de Octubre de San Mayol realizó entrega de elementos de cocina

En la jornada del martes, el Club 1° de Octubre de San Mayol realizó la entrega de elementos de cocina a la Escuela Primaria N° 10 y al J.I.R.I.M.M. N° 6 de la localidad. Esto se debe a que la institución destacó el deterioro y faltante de diversos artículos de cocina, por lo que se procedió a la compra de estos con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones de salubridad al momento de brindar la merienda a los alumnos.

Desde el espacio, le agradecen a todos los que colaboran incansablemente con el club, gracias a eso, pueden continuar cumpliendo su rol social en la comunidad.

