El Club 24 de Abril colabora con el Jardín 912 de Claromecó

7 febrero, 2026 18

Como cada año, el Club 24 de Abril brinda colaboración económica para el Jardín 921 de Claromecó con la venta de del juego “Acierte el número de inscriptos” la tradicional polla en su 13ª edición, a un valor de 2000 pesos, y el ganador se lleva el premio de 400 mil pesos.

María Rodríguez directora de la institución habló con LU 24 y dijo “Estamos vendiendo no solo a los presentes sino también por WhatsApp, arriesgando un número para ver si aciertan”.

“Hace unos años que los integrantes del Club pensaron en nuestro Jardín para salir a vender anticipadamente el juego; en 2025 se jugaron cerca de mil boletas y esperamos alcanzar dicho número en esta edición”.

Rodríguez agradeció a la entidad de servicio y manifestó que “gracias a ello logramos hacer muchos cambios en el Jardín, como instalar el aire acondicionado, arreglar el techo, entre otras cosas que necesitábamos para mejorar nuestra labor”.

