El Club 24 de Abril cumple 40 años

8 junio, 2022 Leido: 2

El Club Tres Arroyos 24 de Abril, este miércoles, celebra su 40° aniversario. La institución de servicios se formó primitivamente como Rotary Club Tres Arroyos 24 de Abril, recibiendo la Carta Constitutiva de Rotary International el 25 de octubre de 1980.

Debido al conflicto bélico por las Islas Malvinas, el 11 de mayo de 1982 se produjo la renuncia al carácter de socios del Rotary Tres Arroyos 24 de Abril y la consiguiente disolución del mismo, anunciando la intención de continuar unidos formando una entidad de servicios local. Este hecho se concretó el 8 de junio, día en que se efectuó la Asamblea Constitutiva aprobándose el estatuto de la nueva institución que se denominó Entidad de Servicios Tres Arroyos “24 de Abril”.

“Nuestro reconocimiento a los socios fundadores y dentro de ellos a Osvaldo y Mary Barrera, Jorge y Betty Borra, Roque y Susana Caldano y Luis y Pirucha Cousseau que aún permanecen en el club y nos acompañan con sus consejos y experiencias de tantos años al servicio del mismo.

A nuestro primer presidente, Dr. Roberto De Piero, que supo aglutinarnos y conducirnos en los difíciles momentos posteriores a la separación de Rotary, dándonos fuerza para que este Club “24 de Abril” no se pierda y mantenga siempre en nosotros la voluntad de servir a la sociedad en que vivimos. El agradecimiento al resto de los presidentes, que pusieron todo su empeño y dedicación con la ayuda del resto de los integrantes, la enorme colaboración de nuestras señoras e hijos, el apoyo constante de amigos, comercio, medios de difusión y población en general que posibilitaron la realización de numerosas actividades sociales, culturales, etc. Nuestro reconocimiento a todos los ex integrantes del Club que por diversos motivos se han retirado del mismo dejando siempre una huella de su trabajo”, expresaron desde la entidad.

Agregaron que “nuestras diversas tareas nos han permitido obtener fondos propios, de la Comisión de Damas y de Pétalos de Vida, con lo que se han efectuado múltiples donaciones de útiles escolares, zapatillas, alimentos varios, materiales de construcción, pinturas, elementos de informática, etc., que en nuestro caso se han destinado exclusivamente a satisfacer necesidades locales, especialmente en los rubros salud y educación, siendo nuestro máximo logro la construcción del Hogar de permanencia de Caminemos Juntos entregado en agosto del 2011 (obra de más de 200m2) y parte de la reforma del edificio del Centro de Día. También es de destacar la construcción del Salón de Usos Múltiples de Coadis en octubre de 2016 y la ampliación del CAP Santa Teresita en julio 2018, ambos con la colaboración de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Nuestro club ha sido reconocido como Entidad de Bien Público municipal desde el 3-10-1983, habiendo obtenido la Personería Jurídica el 22-6-1995. Otro logro importante fue la compra de nuestra sede social de Primera Junta 477 que inauguramos el 4-8-2004”.

“En el ámbito de la educación se destaca la entrega del Premio Roberto De Piero a los mejores alumnos egresados de los colegios secundarios de nuestro partido y que se otorga desde 1985. Numerosos invitados de socios y de instituciones nos acompañaron en las 1.520 reuniones semanales realizadas exponiendo muchos de ellos sobre temas de su especialidad.

Manifestamos nuestra intención de continuar por esta senda de ayuda al prójimo, siguiendo con nuestro trabajo, por lo cual descontamos la colaboración de la comunidad que siempre se ha sumado a nuestros requerimientos. A todos, muchas gracias por estos 40 años”, finalizaron.

