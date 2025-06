El Club 24 de Abril cumple 43 años de actividad solidaria el domingo

6 junio, 2025 0

El próximo domingo, el Club Tres Arroyos 24 de Abril celebrará sus 43 años de vida institucional.

El presidente de la entidad, Silvio Mármol habló con LU 24 sobre esta especial fecha, en el marco de la cena con la cual la institución agasajó a periodistas con motivo del Día del Periodista que se celebrará el sábado, y sostuvo que “es muy gratificante para todos nosotros celebrar un nuevo aniversario y tenemos la suerte de tener socios fundadores trabajando lo que es un gran apoyo para los nuevos; cada cosa que nos solicitan, la gente está y nos acompaña, la gente de Tres Arroyos es muy solidaria”.

Consultado sobre su ingreso a la entidad de servicio, dijo que “un amigo que ya era socio me convocó, me decidí y es un orgullo pertenecer, me siento muy apoyado por toda la gente del Club, y es un gusto trabajar con ellos”. Asimismo, dijo que aún quedan algunas tarjetas para la tradicional Cena de los Canelones que se programa para el sábado 21 a las 21 en la Sociedad Italiana: “es un clásico de todos los años, todavía hay algunos lugares, ya no para grupos grandes, pero aún no cerramos la venta, aunque casi completamos la capacidad”.

El Club a su vez remitió un comunicado, en el que hace referencia al Aniversario número 43 en el que hacen “llegar nuestro reconocimiento a los socios fundadores, Jorge Borra y Roque Caldano quienes, junto a Mary Barrera, Sara De Piero, Susana Caldano, Pirucha Cousseau , Mary Elías y Norma Guillamón nos acompañan desde nuestros inicios”.

“La comisión directiva y el resto de los socios agradecen la enorme colaboración de nuestras familias, el apoyo constante de amigos, comercios, medios de difusión y población en general que han posibilitado la realización de numerosas actividades sociales, culturales, etc., Nuestro agradecimiento a todos los ex integrantes del Club que por diversos motivos se han retirado del mismo, dejando siempre una huella de su trabajo” agregan.

“Las diversas tareas realizadas nos han permitido obtener fondos propios, de la Comisión de Damas y de Pétalos de Vida, con los que se efectúan múltiples donaciones de útiles escolares, zapatillas, alimentos varios, materiales de construcción, pinturas, elementos de informática, entre otras cosas, que en nuestro caso se destinan exclusivamente a satisfacer necesidades locales, especialmente en los rubros salud y educación”, explican.

“Nuestro club fue fundado el 8 de junio de 1982 y fue reconocido como Entidad de Bien Público Municipal desde el 3 de octubre de 1983, obteniendo la Personería Jurídica el 22-6-1995”, informan.

“En el ámbito de la educación se destaca la entrega del Premio Roberto De Piero a los mejores alumnos egresados de los colegios secundarios de nuestro partido que se otorga desde 1985. Numerosos invitados de socios y de instituciones nos acompañaron en las 1.650 reuniones semanales realizadas exponiendo muchos de ellos sobre temas de su especialidad” sostiene la nota.

“Manifestamos nuestra intención de continuar por esta senda de ayuda al prójimo, siguiendo con nuestro trabajo, por lo cual descontamos la colaboración de la comunidad que siempre se ha sumado a nuestros requerimientos. A todos muchas gracias por estos 43 años”.

