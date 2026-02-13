El Club 24 de Abril entregó el premio de “Acierte el número”

13 febrero, 2026 0

Autoridades del Club Tres Arroyos 24 de Abril efectuaron la entrega del premio al ganador del décimo tercer concurso “Acierte el Número de Participantes de la Corvina Negra 2026”.

El ganador, Marcos Defendis, informado minutos después de conocido el número oficial de inscriptos de 5.703 participantes quedó confirmado oficialmente por el club correspondiéndole la totalidad del premio asignado de $ 400.000.

“Agradecemos al Club Cazadores por permitirnos realizar este concurso y a las personas que participaron del mismo, recordando que el beneficio obtenido fue para el Jardín 921 de Claromecó”, destacaron.

Volver