El Club Alumni de Orense cumple 99 años

31 mayo, 2021 Leido: 24

El Club Alumni de Orense arriba hoy a su 99º aniversario y el presidente de la institución, Orlando Montenegro, dijo por LU 24 que en el actual contexto sanitario la situación es dificil, sobre todo en la parte económica.

“Con esto de la pandemia cuando cumplimos los 98 años no pudimos hacer absolutamente nada, hoy llegamos a los 99 y tampoco, todo el mundo está complicado y tratamos de pasarlo lo mejor posible quedándonos en casa”, manifestó en ocasión de recordar la cena-show realizada para celebrar los 97 años de vida institucional.

Montenegro expresó que “la verdad es que para los clubes en general es una situación muy compleja. En cuanto a lo deportivo no podemos hacer nada, si bien arrancamos después tuvimos que parar, se pone dificil y en la parte económica sin ninguna duda”.

Alumni cuenta con las disciplinas de básquet, fútbol, pelota a paleta, tenis y paddle.

En cuanto a la realización de obras, Montenegro dijo que es “muy a cuentagotas, incluso se cortó la parte de los que es la construcción, teníamos algunos proyectos y lamentablemente no se pudo hacer nada”.

