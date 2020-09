El Club ATlético El Nacional revaloriza su historia con un ciclo de entrevistas

El Club Atlético El Nacional continúa rescatando y revalorizando su historia de más de 105 años. Por eso, en los próximos días lanzará un Ciclo de Entrevistas con Glorias de la institución.

La propuesta estará a cargo del área de Prensa de la Institución y se podrá seguir a través del canal de Youtube (Club Atlético El Nacional).

El ciclo, que lleva como nombre “La historia del Decano está acá” será conducido por los periodistas y ex jugadores del Club Paulo Recari y Andrés Macías, quienes transitarán diferentes momentos de la historia a través de la palabra de varios ex futbolistas, técnicos y allegados.

El proyecto tiene como objetivos que los hinchas aurinegros recuerden buenos momentos y que aquellos más jóvenes que no tuvieron las oportunidad de vivir esas épocas lo puedan hacer conociendo más de cerca a los protagonistas que hicieron grande al Club más añejo y uno de los más populares de la ciudad de Tres Arroyos. También, la intención es brindar un pequeño pero merecido homenaje a estas Glorias aurinegras.

Cada nueva historia estará disponible en el canal de Youtube todos los domingos a las 20 horas pero todas quedarán almacenadas en el sitio para poder disfrutarlas en cualquier otro momento.

