El Club Cazadores de Tres Arroyos presentó los premios de “Las 24 Horas”

Se desarrolló la presentación de los vehículos que conforman parte de los importantes premios que entregará el Club Cazadores de Tres Arroyos, durante la realización el año próximo de una nueva edición del concurso de pesca “Las 24 Horas de la Corvina Negra”.

En la ocasión el Presidente de la entidad organizadora, Pablo Goizueta, indicó: “hicimos una presentación como no hemos hecho otros años, con los autos y para difundir las instalaciones del club que no son tan conocidas. Una satisfacción grande es que la gente respondió y que hayan venido todos”.



Mencionó que hubo tres modificaciones en el reglamento vigente y detallo: “Hay premios desde el año anterior en el club. Entonces, se dispuso que el que no lo retire el premio hasta el 31 de marzo de 2020, el club los donará a instituciones de Claromecó. Con respecto, a que los pescadores no tiren la línea al agua antes de las 15 horas, recomendamos que no lo hagan. Las piezas se guardan en freezer, se filetean y el Club 24 de Abril es el encargado de donarlo a instituciones de Tres Arroyos”.

Señaló Goizueta que como habitualmente sucede, “hay 60 cajas de pesca en todo el país, que inscriben para el concurso. Este año, el pescador podrá abonar las 4 cuotas también en efectivo, “para evitar las comisiones altas de tarjetas de crédito. Por lo que podrán ir mes a mes a abonar la cuota en todas las casas de pesca habilitadas”, indicó.

Asimismo, anticipó que la institución, cuenta con una nueva página web donde se podrán realizar desde allí diversas consultas: www.las24horasdelacorvinanegra.com.ar