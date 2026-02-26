El Club Cazadores disputará el Torneo de Campeones de la Federación Bonaerense

26 febrero, 2026

El Club Cazadores representará a Tres Arroyos en el Torneo de Campeones 2026, certamen organizado por la Federación Bonaerense de Hockey, tras consagrarse campeón de la Asociación en la temporada 2025.

El Torneo de Campeones es una nueva competencia impulsada por la Federación Bonaerense con el objetivo de jerarquizar las competencias regionales, reuniendo a los equipos campeones de Primera División —en ramas masculina y femenina— de las nueve asociaciones afiliadas a la FBH.

En esta primera edición, participarán clubes representantes de las asociaciones Marplatense, Bahiense, Tandilense, Sudoeste, Este, Tres Arroyos, Cuenca del Salado, Noroeste y Centro. El equipo ganador del certamen se consagrará Campeón de Campeones Bonaerenses.

En la rama femenina, el torneo se disputará del 27 de febrero al 1 de marzo en la ciudad de Monte Hermoso.

El plantel femenino de Cazadores que participará del Torneo de Campeones está integrado por: Delfina Balbuena, Laura Martínez, Soraya Gamboa, Aldana Escudero, Daniela Rodríguez, Daniela Erdocia, Nadín Balul, Eliana De Sábato, Ludmila Tempone, Abril De la Torre, Camila Palombrani, Stefania Orellano, Felicitas Fossati, Lucía Belmartino, Paz Molfese, Camila Saldías, Amparo Menna, Luisina González y Denise Orellano.

El equipo es dirigido técnicamente por José González y en la preparación física Marcelo Dasseville

De esta manera, el Club Cazadores continúa consolidando su crecimiento deportivo y representará a Tres Arroyos en una competencia histórica a nivel provincial.



