El Club Cazadores rendirá un sentido homenaje a su primer presidente, Emilio García

6 febrero, 2026 418

Con respeto, emoción y profundo agradecimiento, el Club Cazadores anuncia que este sábado, a las 11:30 horas, realizará un homenaje especial a quien fuera su primer presidente, Emilio García, una de las figuras clave en los orígenes de la institución y protagonista fundamental en sus primeros pasos.

El reconocimiento tendrá lugar en la sede de Claromecó, en el marco de la 64ª edición del tradicional concurso “24 Horas de la Corvina Negra”, evento que con el correr de los años se convirtió en un verdadero símbolo de la pesca deportiva en aguas abiertas y en un orgullo para toda la región.

La ceremonia será una oportunidad para evocar aquellos tiempos iniciales, el esfuerzo compartido y la vocación de servicio de quienes impulsaron la creación del Club, destacando en especial el rol de García como primer conductor de la entidad y su permanente compromiso con el crecimiento institucional.

Desde el Club se invita a socios, participantes y vecinos a acompañar este momento cargado de memoria y gratitud, pensado como un acto sencillo, pero profundamente significativo, que permitirá honrar a quienes soñaron y trabajaron para que hoy esta historia siga viva.

