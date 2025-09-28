(audio) El Club de Pesca Claromecó inauguró su sede propia

En la noche del sábado, con una cena, se llevó a cabo en Claromecó la inauguración de la sede propia del Club de Pesca Claromecó y el lanzamiento de la décima edición del concurso de pesca a la corvina de mayor peso, que se desarrollará el próximo 2 de noviembre.

Con la presencia de socios, simpatizantes e invitados especiales, el presidente de la institución, Arturo Prado, recordó los orígenes y el largo camino recorrido por el club:

“Hace varios años que estamos en funcionamiento, pero este es un logro muy importante para el club haber hecho nuestra sede. En cualquier institución es muy difícil construir algo así, por eso no queríamos dejar pasar el día sin hacer el festejo correspondiente con la gente que siempre nos ha dado una mano”, expresó.

Prado también repasó la historia de la institución: “El club nace en 2010, luego de la disolución del Náutico Claromecó, con un grupo de pescadores que decidió seguir compitiendo y creciendo. Al principio nos reuníamos en garajes, fogones o sedes prestadas, hasta que en 2015 la Laguna La Arenera nos permitió dar un gran paso con nuestro primer concurso y reunir fondos propios. Todo eso fue el inicio del sueño que hoy se concreta”.

Para finalizar su discurso, subrayó la importancia de este nuevo capítulo: “Después de tantos años de esfuerzo, hoy tenemos un lugar que es nuestro, que no necesitamos andar pidiendo prestado, y que además está abierto a toda la comunidad. Ahora queremos seguir creciendo y mantener el objetivo deportivo, sumando chicos nuevos y sosteniendo concursos que ya son una tradición en Claromecó”.

Durante el encuentro se presentó oficialmente la décima edición de las 6 Horas de Pesca, que distribuirá 37 millones de pesos en premios y cuyo control central estará en la flamante sede ubicada en calle 19 entre 24 y 26.

