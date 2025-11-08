El Club del Cóctel llega a Tres Arroyos, con dos noches para probar la mejor coctelería clásica (audio)

8 noviembre, 2025 55

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/RURAL-COOCTEL-DE-BEBIDAS-8-11-2025.mp3

El próximo viernes y sábado, desde las 20 en la Sociedad Rural de nuestra ciudad, se presenta por 1º vez de El Club del Cóctel, con una interesante propuesta para degustar diferentes cócteles.

Adrián Arburu y Agustín Luquez dijeron “nuestra idea es generar un evento para degustar lo mejor de la coctelería clásica”.

“Es la primera edición e invitamos a todos los interesados para vivir una experiencia única, en torno a la coctelería, gastronomía gourmet y música, durante las dos noches, los asistentes podrán disfrutar de más de 10 barras activas, con degustación libre”.

Además, “cada cóctel será preparado por los mejores bartenders de la región, es una oportunidad inigualable para descubrir nuevos sabores, estilos y combinaciones, en un entorno cuidado y con producción de primer nivel”.



Una experiencia sensorial completa

“Cada espacio estará ambientado para disfrutar y compartir ya sea con amigos, en pareja o con colegas de una noche diferente, para celebrar el arte de beber bien”.

Evento para marcar tendencia

“El Club del Cóctel busca posicionar a Tres Arroyos dentro del circuito de eventos Gastronómicos y Culturales más destacados del Sur Bonaerense, ofreciendo una propuesta inédita para un público adulto, moderno y amante de estas experiencias”, finalizaron.

Link para comprar las entradas: https://www.cafaccess.com/evento/el-club-del-coctel

Volver