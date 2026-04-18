El Club Español realiza en Plaza España la 11a. edición de la Feria de Abril

18 abril, 2026 303

Este domingo en la Plaza España el Club Español nuevamente se viste de fiesta, para desarrollar la 11a. edición de la Feria de Abril, de manera similar a lo que se realiza en Sevilla, buscando demostrar “la alegría del flamenco”, con bailes típicos y una gastronomía preparada especialmente para la ocasión, como la tradicional paella, tortillas, y sandwiches a cargo del chef Santiago Rossotti.

Hay también un menú dulce, con exquisitas especialidades, como el Brazo Gitano, pañuelitos, ensaimadas y madalenas, todo esto a partir de mediodía.

Desde las 14:30 se hará el tradicional desfile de ingreso al paseo público y a partir de las 15:00 será el turno de todos los grupos de Danzas Españolas.

Hay unos 40 puestos de artesanos, quienes ofrecerán sus productos, buscando combinar España con Argentina.

Desde la entidad invitan a disfrutar un domingo diferente con distintas propuestas y actividades en familia.

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