(vídeo) El Club Huracán comenzó a colocar las nuevas torres de iluminación

26 marzo, 2026 102

Este jueves por la mañana, Huracán inició la colocación de las nuevas torres de iluminación sobre calle Mitre.

Actualmente, una de las columnas se instalará en el sector cercano al acceso por calle Mitre, próximo a los sanitarios, mientras que las restantes se ubicarán estratégicamente pegadas al alambrado y contra la pared, dentro del estadio, pero sin afectar la visión de los espectadores que se ubiquen sobre la tribuna que da a esa calle.

Quien nos proporciono el video fue Jonathan Schneider, reconocido influencer local en lo que respecta linero en media tensión. En su Instagram de más de 90 mil seguidores, podrán encontrar todos los trabajos que hace, y aparece como @lineroargentino .

Volver