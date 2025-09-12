El club Marea Roja y la 6º edición del concurso de seis horas a la Variada de Mayor peso

12 septiembre, 2025 0

Desde el club Marea Roja comenzaron los preparativos para la 6º edición de su concurso de 6 horas a la variada de mayor peso para realizarse el domingo 12 de octubre de 10 a 16 horas.

Para dar más detalles, su Vicepresidente Facundo López de Ipiña en diálogo con LU 24 dijo “estamos con muchas ganas y expectantes creemos que será un lindo concurso además año a año tratamos de incrementar los premios para la ocasión estarán en juego más de 48 millones de pesos en premios”.

En referencia a los premios detalló que “el primer clasificado se llevará 20 millones, segundo 8 millones y tercero 4 millones, cerrando el podio y luego hasta el decimo clasificado obtendrán un millón de pesos”.

“El valor de las inscripciones mencionó que 120 mil la general, 100 mil pesos damas, socios y cadetes, asimismo las podrán adquirir en las diferentes casas de pesca ubicadas en la zona”, contó.

“La cancha de pesca será desde la Bajada de Pescadores en Reta hasta las inmediaciones del Rio Quequén, creemos que es un sector bastante parejo tanto para los principiantes como quienes tienen más experiencia”

“Deseamos que sea una fiesta para el pescador y que la gente se acerque a presenciar el concurso con todas las ganas de disfrutar”, finalizó.

Volver