El Club Olimpo arriba a su 75° Aniversario

22 mayo, 2021

El Club Sportivo Olimpo celebra sus 75 años de existencia institucional. “Estamos felices de llegar”, dijo a LU24 el tesorero, Carlos Balcarce, quien además hizo una mención especial “para el grupo de muchachos que entre 15 y 17 años se juntaron para poder armar un club que hoy cumple 75 años”.



En cuanto a la actualidad del club expresó que “la pandemia nos ha causado un nuevo retroceso en lo que es el club en sí, un parate bastante importante porque cuando nos llega estábamos en un crecimiento bastante importante en cuanto a actividades e incorporación de nuevas actividades, también habíamos expandido el club a otros sectores de la ciudad y realmente nos pegó fuerte y económicamente es donde nos hace más daño”.

Ante las nuevas medidas de restricción aclaró que “lamentablemente hay que frenar todo, esperar y que entre todos tomemos conciencia para salir adelante, si no nos cuidamos vamos a seguir por mucho tiempo”.

A su vez hizo referencia a las obras concretadas durante el último año como en la parte edilicia, “se hizo todo nuevo el salón de fiesta, desde el techo al piso, el club le quería entregar a los socios un lugar donde festejar y que también nos permitiera tener un ingreso como para poder bancar un poco toda la infraestructura que tenemos en este momento en marcha”.

“Nos gastamos nuestros ahorros pensando que este año íbamos a poder recuperar un poco de la parte de la inversión, pero nos salió un poco en contra, así que este año tendremos que buscar otras alternativas para solventar económicamente al club”, agregó Balcarce.

Finalmente contó que aunque no se podrá festejar por el contexto de pandemia se harán los 76 con más fuerza, “pero tenemos que festejar y tratar de ser consciente de que esto lo pasamos entre todos y no hay otra alternativa”.

Saludó a todos los que practican las disciplinas dentro de la institución y fundamentalmente “a todas aquellas personas, sean de la comisión directiva o allegados, que permanentemente y día a día están apoyando y buscando la vuelta para que esto siga creciendo como ha sido hasta ahora por muchos años más”.

