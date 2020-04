El Club Olimpo, en busca de recursos para hacer frente a sus gastos en cuarentena

21 abril, 2020

Carlos Balcarce, dirigente del Club Olimpo, admitió que es complejo para los clubes barriales, que ya atravesaban una situación difícil, sobrellevar el aislamiento obligatorio sin ingresos. “Todas las actividades que se llevan a cabo y que permiten mantener una institución son masivas, entonces ahora no se pueden hacer. En la sede principal de calle Alberdi, donde está el salón de fiestas, la secretaría y el gimnasio cerrado, se generan ingresos por el alquiler que hoy no tenemos. Y en la calle San Juan, donde está el complejo, es todo al aire libre, y la de la Sociedad Rural es la que utilizamos para disciplinas sobre ruedas. Los inscriptos eran más de 400 chicos, pero hoy no podemos brindarles esas propuestas”, indicó.

“Son muchos los recursos que se necesitan para mantener todo eso, así que tratamos de generar, de inventar cosas, y con ayuda de la gente que nos apoya habitualmente tratamos de sobrellevar las situaciones, pero hoy no se puede salir en busca de ese apoyo por la cuarentena. Sabemos que por el momento no nos van a cortar los servicios, pero además tenemos un empleado fijo al que le damos vivienda y tenemos que hacer frente a su sueldo. Dependemos también de la buena voluntad de los socios, para que sigan pagando sus cuotas”, advirtió.

