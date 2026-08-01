El Club Quilmes celebra su 97º aniversario (audio)

1 agosto, 2026 33

Este sábado el Club Quilmes de Tres Arroyos alcanzó sus 97 años de vida, al respecto Horacio Trillo presidente de la institución visitó el estudio de LU 24 y dijo “con motivo de este nuevo cumpleaños preparamos una cena y baile para el próximo sábado a las 21 en Sarratea 55”.

Sobre su historia personal con el club contó “estoy acá desde chiquito, iba todos los días, vivía cerca del predio. No practiqué ningún deporte hasta los 16 años, llegué a jugar hasta tercera. En ese momento, me invitaron a participar en la Comisión directiva y no paré más”.

“Quilmes es mi segunda casa, le tengo mucho cariño a toda la entidad y me conozco cada sector del predio. Hoy en día estamos atravesando un buen momento, si bien hay que hacer muchas cosas, no tenemos ninguna deuda”.

“Quiero agradecer a todas las subcomisiones que trabajan en el Club, los esperamos el próximo sábado con una cena y baile. Desde que asumí tomé la decisión que una vez por año nos reunamos todos para vivir un momento diferente”.

“Al mando de la Comisión logramos grandes obras que nos permiten seguir creciendo entre ellas la iluminación de la cancha auxiliar, remodelamos el salón de fiestas, empezamos a construir una cancha de futbol cerrada para que los chicos de la escuelita puedan entrenar ahí, cambiamos la red eléctrica y de agua, las mismas reciben su mantenimiento necesario”, enumeró.

“Todo esto se logró con mucho esfuerzo y trabajo de todos los que amamos el club, continuaremos en esta línea con la idea de seguir creciendo día a día”.

“Los esperamos el próximo sábado, las entradas tienen un valor de 50 mil mayores de 12 años y menores 40 mil pesos comunicándose al 2983 – 512172 o 2983 – 566839”, finalizó.

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