El Club Tres Arroyos 24 de Abril organiza su segundo rural bike “Las Lomas”

13 abril, 2026 0

Comienzan las inscripciones para la segunda edición de la competencia de rural bike denominada “Las Lomas” organizada por el Club Tres Arroyos 24 de Abril y que se realizará el domingo 3 de mayo.

El punto de largada y llegada estará ubicado en el predio del Tiro Federal , Constituyentes 2500, donde se instalarán food trucks. será una vuelta muy tradicional en uno de los mejores circuitos que tenemos en Tres Arroyos.

Las inscripciones ya están abiertas. El valor es de $ 30 mil la competitiva y $ 25 mil para promocionales .

Los interesados se pueden anotar y recibir información en 2983-555039 ( Chino), 2983-582507 ( Tomás), 2983-645471 ( Luis) o ingresar en las redes sociales de la entidad o de 3A Rural Bike.

El domingo 3 en el Tiro Federal se efectuarán también inscripciones y se entregarán los kit y números de los participantes desde las 8 a las 10 de la mañana, largándose la prueba a las 11 horas.

El beneficio a obtener será destinado a instituciones de nuestro medio.

Habrá cronometraje con chips, seguro para todos los participantes, servicio de cantina, ambulancia, largada en pelotón.

Volver