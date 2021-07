El coiffeur Mario Vaini celebra este viernes 44 años en su local

8 julio, 2021

Mario Vaini celebra este viernes 44 años de actividad en el local de la Avenida San Martín al 400, y sus 55 años como coiffeur.

Vaini contó a LU 24 que para formarse, inicialmente “aprendí con un señor Marcolongo en una peluquería, después salía de Casa Aduriz, donde trabajaba, y me iba a cortar el pelo a domicilio, era mi pasión, también viajaba a Bahía Blanca, todos los lunes, a capacitarme. Fueron comienzos difíciles, duros, porque acá no había posibilidad y había que salir afuera”.

“Desde chico me surgió la pasión, tenía siete años y me pasaba el tiempo peinando a mi abuelo, realmente siempre me apasionaba, luego de capacitarme me preparaba para los campeonatos, eso fue hace treinta y pico, cuarenta años, cuando se hacían los Campeonatos de Corte y Peinado, y también fuimos junto a cuarenta peluqueros al Mundial de Francia donde fui como asistente, fue una verdadera experiencia, se dio la posibilidad de ir y la aprovechamos”, dijo.

“Todo lo que uno piensa, sueña, llega”

Vaini relató cómo se instaló en el local que hoy ocupa Coiffeur Adonis, y sostuvo:“Creo que todo lo que uno piensa, sueña, llega; yo veía un terreno y decía que “esto va a ser mío; fue una ley de atracción exactamente; siempre tuve en mente a ese objetivo: arriba doble piso y abajo la peluquería. Me dieron todas las posibilidades para poder lograrlo, lo compré, tardé unos seis o siete años levantarlo, era la época de un 25 por ciento de inflación por día, se fue dando la posibilidad y hoy realmente tengo este salón, todo se puede realizar, si uno cree que no puede, nunca va a lograrlo”.

Respecto a la actualidad y el trabajo en pandemia, manifestó que la atención “se da con turnos cada una hora, pero estamos trabajando realmente bien”.

