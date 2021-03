El Colectivo Trans, Travesti y No Binarie presentó un proyecto de ordenanza y reclamó el cupo laboral

18 marzo, 2021 Leido: 304

El Colectivo Trans, Travesti y No Binarie presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que se reconozca a nivel local el 18 de marzo como el Día de las Personas Trans.

“Está establecido por ley pero se busca que a nivel local también sea reconocido y también es una manera de comprometer a la Municipalidad a seguir trabajando por los derechos de las personas trans, travestis y no binaries que es la población más vulnerada históricamente”, explicó Nabi Goin.

Las representantes del Colectivo advirtieron, al mismo tiempo, que a nivel local “sólo se avanzó para la foto, porque en diciembre del año pasado el intendente anunció en una audiencia que iba a crear por decreto una Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, y eso no ocurrió. Tampoco hay novedades del cupo trans, porque se han jubilado más de 20 personas en la Municipalidad y Recursos Humanos no ha hecho ninguna entrevista. La única respuesta que recibimos fue que no se pudo acomodar el Presupuesto, cuando el anuncio fue el 8 de diciembre y el Presupuesto se aprobó el 28. Además sabemos que el Ejecutivo tiene potestad para crear una oficina, pero nos están poniendo excusas”.

“Tenemos el apoyo del bloque del Frente de Todos porque necesitamos un pie institucional para responderle al intendente de manera correcta”, finalizaron.

