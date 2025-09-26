El Colegio Hogar San José abre preinscripciones para el ciclo 2026

26 septiembre, 2025

Desde el 13 de octubre, el Colegio Hogar San José abrirá las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, en su sede de Avenida Libertad 584.

Las mismas se realizan en distintos horarios: para el nivel inicial y primario, turno tarde, de lunes a viernes de 13:30 a 16:00, en tanto para el nivel secundario, con orientación en Ciencias Sociales, será de 8:30 a 11:00.

Se solicita llevar el DNI del aspirante y del adulto.

Por más información, comunicarse a los teléfonos 433219 o 15664415.

