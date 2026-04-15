El Colegio Holandés celebra, este sábado, su 80º aniversario

15 abril, 2026 0

Desde la Secretaria del Colegio Holandés invitan al público, este sábado, para celebrar 8 décadas de historia y aprendizaje en comunidad.

Programa de la celebración:

10:30h Acto conmemorativo

11:30h Recorrida por la muestra institucional

13h Almuerzo familiar

15h Bazar

17h Servicio de cantina (anchos, papas fritas, nuggets, pizzas y hamburguesas)

Las entradas al almuerzo son anticipadas, se pueden adquirir hasta el 16/04, contactándose con Mariano (2983469482) o Cristina (2983504673), o acercándose a la secretaría del Colegio Holandés (Istilart 853) de 8 a 12 horas. El valor es de $30.000 para adultos, y $5.000 para menores de 6 a 12 años. Está incluido en el menú, chorizo, manto, pollo y ensaladas, y las aguas saborizadas, mientras que habrá servicio de cantina para otras bebidas.

Por la tarde, los docentes han preparado juegos para que los niños disfruten una jornada inolvidable.

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