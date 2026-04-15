El Colegio Holandés celebra, este sábado, su 80º aniversario

15 abril, 2026

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El Colegio Holandés celebra, este sábado, su 80º aniversario

Desde la Secretaria del Colegio Holandés invitan al público, este sábado, para celebrar 8 décadas de historia y aprendizaje en comunidad.

Programa de la celebración:

10:30h Acto conmemorativo

11:30h Recorrida por la muestra institucional

13h Almuerzo familiar

15h Bazar

17h Servicio de cantina (anchos, papas fritas, nuggets, pizzas y hamburguesas)

Las entradas al almuerzo son anticipadas, se pueden adquirir hasta el 16/04, contactándose con Mariano (2983469482) o Cristina (2983504673), o acercándose a la secretaría del Colegio Holandés (Istilart 853) de 8 a 12 horas. El valor es de $30.000 para adultos, y $5.000 para menores de 6 a 12 años. Está incluido en el menú, chorizo, manto, pollo y ensaladas, y las aguas saborizadas, mientras que habrá servicio de cantina para otras bebidas.

Por la tarde, los docentes han preparado juegos para que los niños disfruten una jornada inolvidable.

El Colegio Holandés celebra, este sábado, su 80º aniversario