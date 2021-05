El Colegio Holandés también permanecerá abierto con una dotación mínima de docente

La Directora del Primario del Colegio Holandés, Patricia Zurita, anunció que este lunes vuelven las clases virtuales ante las restricciones de la Fase 2 de la Pandemia, pero aclaró que el colegio igual permanecerá abierto con una dotación mínima de docente para evacuar dudas de las familias y para los chico que no tengan conectividad.



“Ahora estamos organizados, las clases serán virtuales desde la mañana de la misma manera que veníamos haciendo y tenemos un plan b que antes no lo teníamos”, dijo.

En cuanto a los chicos que no puedan tomar clases vía zoom dijo que “vamos a estar para darles explicaciones y livianar el trabajo de la familia”. “Además de la dotación mínima de docentes va a estar el personal de maestranza, el equipo directivo, por lo que cada familia que entre después se sanitiza todo, estamos con los protocolos cumpliendo a rajatabla”, agregó Zurita.

“Si esto sirve para bajar los contagios, bienvenido sea, pero tenemos que tomar conciencia tanto individual como familiar”, concluyó.

