El colegio Jesús Adolescente comenzó con los festejos de La Semana de la Familia (videos)

20 octubre, 2025 0

Con una Misa y luego una gran Movida Misionera, el Colegio Jesús Adolescente, comenzó con los festejos de una de sus semanas centrales, “La Semana de la Familia”

Esta celebración es especial ya que estamos en un año Jubilar, un año donde la esperanza se vuelve a renovar, dónde todos juntos pedimos por la paz en el mundo.

Los niños, jóvenes, profesores y familias caminaron por las calles de la ciudad, acompañando la imagen de la Sagrada Familia, portada por los Bomberos voluntarios, dando un marco de alegría y color. Se vieron banderas de distintos países, pancartas y personajes reconocidos como Jesús, María y Luce la mascota del Jubileo.

Se detuvieron en la escultura de la Mano de la Amistad rezando por la paz en el mundo y una intención por cada Continente y en la Parroquia del Carmen dónde el Padre Roberto Buckle realizó una bendición especial.

La escuela se suma a los miles de misioneros que en diferentes partes del mundo anuncian a Jesús, convencidos de que la misión es para todos los días para toda la vida, ser discípulos misioneros de paz y amor.

Durante la semana se desarrollarán distintos festejos, para todos los niveles, día de la Ciencia, día del arte y día del deporte. El sábado se realizarán en el Auditorio Padre Manyanet Confirmaciones a jóvenes por parte del Mons. Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, OP, Arzobispo de Bahía Blanca.





