El Comedor “Los Ángeles de Rosa” cierra sus puertas hasta marzo

18 diciembre, 2019 Leido: 24

Cerrará sus puertas a partir del 21 de diciembre el Comedor Los Ángeles de Rosa, y retomará su actividad en marzo próximo. Su responsable, agradeció el apoyo de toda la comunidad y anticipó que llegará al lugar Papá Noel el próximo sábado.

Rosa Fontana, la responsable del comedor, aseguró que hace 4 años y medio que funciona brindando los sábados el almuerzo, mientras que durante la semana se dan viandas a unas 20 personas.

El comedor ubicado en Isabel La Católica 1110, le brinda la comida a unas 100 personas que asisten: “el 21 de diciembre tengo que cerrar, porque me debo hacer estudios en Buenos Aires por mi enfermedad. Quienes me ayudan se van de vacaciones y este año ha sido difícil para todos. En marzo la primera semana retomaríamos”.

Anticipó que llegará Papá Noel “se les dará la bolsa navideña para que tengan algo en su casa; hicimos rifas y la vendimos y solo juntamos para 50 bolsas lamentablemente, porque son familias que realmente no tienen”, indicó.

