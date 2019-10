El comedor “Los Ángeles de Rosa” será quien reciba la donación de LU 24, Hierros Bianchi y Timoteo Pizzas

El próximo sábado, las 100 personas que asisten al comedor “Los Ángeles de Rosa” podrán disfrutar de las exquisitas pizzas que cocinarán con las donaciones entregadas por LU24, Hierros Bianchi y Timoteo Pizzas.



Rosa Fontana, responsable del comedor que funciona en Isabel La Católica 1100, se mostró muy agradecida por ser beneficiados esta semana con la entrega. “Gracias por habernos elegido. Para mí es una bendición, para que mis ángeles el sábado próximo tengan su comida”.

Indicó que asisten todos los sábados entre 90 a 100 chicos más las 20 viandas que preparan para la noche, “que son para aquellos que están solos con su mamá”.

“Comienzo todos los sábados muy temprano a cocinar. En la primera tanda llegan unos 50 y cuando se van, llegan los otros 50. Les llevamos también a 4 abuelos. Son chicos de todas las edades, hasta vienen mamás con sus bebes, y algún papá sin trabajo, porque mi comedor es libre. Llegan del barrio y también de otros como del municipal. Yo ayudo a quien precise. Tengo la suerte que me vienen donando para cocinar. Es complicado hacerlo por la gran cantidad, pero me ayudan las mamás, y una señora que siempre se lleva la vianda y me colabora”.