El comedor Payasolidarias asiste con viandas a 96 personas por día

Cristina Ruiz, referente de PayaSolidarias, comentó sobre la situación actual del comedor, teniendo en cuenta que en los últimos meses se ha acrecentado considerablemente la cantidad de personas a la que asisten.

“Viene complicado, pero agradecemos el poder seguir y poder tener todos los días los alimentos necesarios para poder gestionarlas, estamos haciendo 96 viandas al dia” indicó Cristina, quien trabaja hace ya tiempo con éste proyecto solidario. “La realidad es que tenemos un grupo de colaboradores, de jóvenes que se incluyeron y hacen las colectas de alimentos, a voluntad, que con eso vamos gestionando los alimentos que tenemos” y detalló “eso por las tardes, y en el horario de la mañana hay 3 chicos que me ayudan con la elaboración de las viandas”.

Asimismo, comentó que “en el horario de mañana hacemos las viandas para personas con discapacidad o para adultos mayores, después de las 11 de la mañana higienizamos todo y hacemos las demás viandas para los más chicos y padres, o gente que viene al comedor, más que nada para que no se crucen ni estén en contacto”. “Lo que aumento es la cantidad de abuelos, teníamos 2 abuelos al principio de la pandemia y hoy llegamos a 27” afirmó.

En el contexto de la pandemia, también desde Payasolidarias, “hicimos un grupo para cuando los abuelos necesitan hacer algún mandado” y agregó “estamos muy contentos, esto de la cuarentena y de que muchos chicos que están en modo semi-presencial con las clases, hay muchos chicos que se han acercado a colaborar, todos chicos entre 17 y 20 años” comentó Cristina.

En cuanto a las necesidades del comedor, para poder cumplir con todas las personas que asisten, la referente de la organización expresó “primero que nada queremos agradecer y dar a conocer que todos los días estamos haciendo colectas a voluntad, y quiero identificar a las chicas, Alicia, Ariana, Eugenia, Daniela y Jorgito, que son los que están trabajando en la calle, porque a veces hay confusión y me preguntan si están haciendo colaboración” y además indicó “lo que más necesitamos es alimentos perecederos porque no llegamos con la carne el pollo y la fruta y verdura, por más que tengamos las huertas, con el recambio de estación todavía no podemos sacar de ahí”. Y recordó al finalizar “el comedor es Jujuy 1042 y el teléfono 2983-341839 nosotros estamos trabajando de lunes a sabados de 8.30 a 20 horas” para todos quienes quieran colaborar.

