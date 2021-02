El comercio chavense hace frente a la pandemia, según la Liga de Comercio

12 febrero, 2021

José Luis Menna es el presidente de la Liga de Comercio de Adolfo Gonzales Chaves, y entrevistado por LU 24, aseguró hoy que la actividad comercial en la vecina localidad está atravesando la pandemia reinventándose, y haciendo frente a lo que impone la realidad sanitaria, aunque no se registraron cierres de locales. “La situación se va manejando; en plena cuarentena hubo que apelar al delivery, y en la medida en que se fue liberando, fue beneficioso sobre todo para las confiterías y restaurantes, a los que parece que no, pero una hora más de apertura es mucho. En lo que no hay movimiento es en el sector que organiza eventos, por ahí con protocolos hay algunas cosas chicas, pero eso todavía está pendiente”, consideró.

“No hubo cierres, quizá alguna mudanza a la casa o al barrio del propietario. Hay que tener en cuenta que acá hay muchos comercios unipersonales, o familiares, entonces es más fácil manejarlos”, estimó.

No obstante, se mostró preocupado por los faltantes de mercadería en algunos rubros, que devino del cierre prolongado de algunas empresas proveedoras, y el impacto de ese fenómeno en los precios.

Gestiones por la ruta 75

Por otra parte, se refirió a las gestiones que en su momento integrantes de la Liga hicieron por el tramo de la ruta 75 que une De la Garma con Laprida, “que se enviaron a La Plata porque consideramos que es un corredor importante para estas localidades, algo que sumaría. Pero habrá que ver cómo lo ven las autoridades”.

