El comercio en tiempos de pandemia: “tratamos de facilitarle lo más que podemos a la gente”

14 julio, 2020

Aplicando el protocolo correspondiente y con el objetivo de “facilitarle lo más que podemos a la gente para reactivarnos todos”, retomó la actividad Nativa Ropa Informal, en Chacabuco 261.

La propietaria, Cristina Feres, quien también es dueña del comercio Palpi, informó a LU 24 que se trabaja de 9 a 18 horas.

“En Tres Arroyos les cuesta mucho acostumbrarse al horario corrido pero no queda otra alternativa. También se contrapone, a veces, con el horario de los supermercados y los bancos, es lo que hay por el momento”, expresó.

Si bien desde el negocio se hacen publicaciones sobre las promociones a través de Facebook, aclaró que no llevan prendas a domicilio.

“No solo se complicaron las ventas sino también las compras, yo viajaba muy seguido y ahora ya no se puede. También hubo aumentos de precios debido al incremento del dólar. Tratamos de facilitarle lo más que podemos a la gente para reactivarnos todos”, agregó.

Finalmente, comentó que hay bastante demora en la entrega de mercadería, a causa del transporte y también por los proveedores.

