Todos los 29 de agosto, desde 1958, se celebra en Argentina el Día del Abogado. Diego Pavón, miembro de la Comisión de la Discapacidad de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos y autor de un Proyecto que se convirtió en Ordenanza para el abordaje integral de la discapacidad en el Distrito, dio detalles a LU 24 sobre cómo fue la elección de su carrera, qué dificultades tuvo que sortear al tener una discapacidad visual y como propulsó el cambio de la normativa que regía en Tres Arroyos.



“Cuando era adolescente estaba entre ser abogado o contador, con el paso del tiempo me di cuenta que los números no eran lo mío. Fue un desafío el tomar a la abogacía como una carrera universitaria, estoy muy contento de mi elección”, dijo.

“Me recibí hace más de 4 años, estoy trabajando como se puede con este tema de la pandemia y del contexto”, agregó.

El joven abogado aseguró que culminó sus estudios secundarios en el ex Colegio Nacional, luego comenzó su carrera en la Universidad de Buenos Aires pero, debido a la necesidad de trasladarse a la capital, decidió finalizarla en la Universidad Siglo XXI.

En cuanto a su actividad dentro de la temática de discapacidad, Pavón manifestó que “empecé a contactarme con gente vinculada a distintos ámbitos de la discapacidad, después entre en Comisión de Biblioteca y fui parte del Concejo de Discapacidad en la sub Comisión de Abogados, son diversos lugares en los que me fui involucrando en la temática de la discapacidad”.

Sobre el proyecto que se convirtió en ordenanza para el abordaje integral de la discapacidad en el Distrito, aclaró que “en realidad no me considero autor, no salió solamente desde mí, nació desde un cambio en la normativa que regía en Tres Arroyos en materia de discapacidad. Lo que hice fue presentar un pequeño proyecto en base a la convención, no es nada inventado, nada que no se pueda leer del texto de la convención. Buscamos que Tres Arroyos tuviese una normativa más aggiornada y más integral en materia de discapacidad”.

“Es algo bastante ambicioso que establece objetivos generales, fue un paso importante y tuve el apoyo de mucha gente y de muchas instituciones, ahora tenemos que trabajar para que eso se pueda cumplir”, añadió.

“La realidad sería poder finalmente lograr esa inserción laboral concreta, es muy difícil tener una discapacidad e insertarse en el campo laboral. Sabía que iba a ser muy complejo para litigar con mi discapacidad, mi objetivo era el ingreso al Poder Judicial pero no es una situación sencilla y menos con este contexto de pandemia”, finalizó.

